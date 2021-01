Ore 11, Aspi: neve in A7 e A26. Divieto di circolazione ai Tir

I responsabili di Autostrade per l’ Italia oggi ha ribadito la sua raccomandazione di “viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio”.

Alle 10,48 di oggi è stata segnalata neve tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto.

Inoltre, Alle 10,59 di oggi è stata segnalata neve tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Nodo A26/A21 Torino-Brescia.

Dopo le abbondanti nevicate della notte scorsa, stamane la A26 e la A7 sono state interdette ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate.

In particolare, in A7 il divieto è stato deciso per le tratte comprese tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/diramazione A26 Trafori e tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto.

In A26 la limitazione è tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova.

I responsabili di Aspi hanno poi ricordato che “per effetto del DM 238 del 31 dicembre 2020 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è sospeso nelle giornate del 3, 6 e 10 gennaio 2021”.