Open Arms, Toti: solidarietà a Salvini, sua decisione condivisa da Governo Conte

“Solidarietà a Matteo Salvini rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms. Da ex ministro dell’Interno ha agito in quanto tale, prendendo una decisione che è stata per di più condivisa anche da altri esponenti del Governo Conte uno”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il governatore ligure Giovanni Toti, dopo che pochi giorni fa il leader della Lega era stato prosciolto per il caso (simile) della nave Gregoretti.

“Sono certo – ha aggiunto Toti – che Matteo andrà avanti a testa alta ma è assurdo che per la stessa ipotesi di reato una procura chieda l’archiviazione e un’altra il processo.

La legge non può essere soggetta a interpretazioni politiche”.