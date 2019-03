Olio nella parte terminale di lungomare Canepa, prestare attenzione

Queta mattina si sono registrati diversi problemi per i motociclisti che dal ponente si spostavano verso il centro di Genova.

All’ingresso di ponente della sopraelevata, all’altezza dell’elicoidale, alcuni motococilisti sono caduti a causa della presenza di sostanze oleose sul tratto finale di lungomare Canepa.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha provveduto a modificare la viabilità sul tratto, riducendo temporaneamente il numero delle corsie e provocando di conseguenza disagi sul fronte viabilistico. Il manto stradale, in quel punto, è stato cosparso con una sostanza che assorbe l’olio presente.

Da segnalare un paio di incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, che hanno coinvolto motociclisti in via 30 giugno, all’altezza del ponte di Rivarolo, e in via Lucarno all’incrocio con via di Creto.