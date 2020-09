Olanda-Italia 0-1, Gol di Barella ed Amsterdam espugnata

Vittoria importante dell’Italia che espugna Amsterdam e vola in testa al girone di Nations League.

La squadra di Mancini domina il gioco alla Crujiff Arena e vince 1-0. Il gol che decide il match lo segna Brella di testa. L’Italia colleziona un’infinità di palle gol: vanno vicini alla rete Immobile, Zaniolo, Barella, Insigne e Kean ma gli Azzurri non riescono ad arrotondare il punteggio. Paura proprio per Zaniolo costretto a uscire al 42’ per un problema al ginocchio. Azzurri in testa al gruppo 1 di Lega A.

OLANDA-ITALIA 0-1

46′ Barella

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer (70′ Dumfries), Van Dijk, Veltman, Ake (81′ L. de Jong); De Roon, Van de Beek (58′ Bergwijn), De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. All. Lodeweges

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (81′ Cristante); Zaniolo (42′ Kean), Immobile, Insigne (90′ Chiesa). All. Mancini

Ammoniti: D’Ambrosio, Veltman, Cristante, Wijnaldum, Chiellini, Depay