“Ogni giorno è Natale”, nuovo singolo del cantautore genovese Stefano D

Genova – Una canzone natalizia per grandi e piccini sul tema dell’amore e della pace. Il cantautore genovese Stefano D torna con il nuovo singolo “Ogni giorno è Natale”, disponibile da mercoledì 30 novembre 2022 sui principali digital store e piattaforme musicali. «”Ogni giorno è Natale” nasce dall’esigenza di portare un messaggio originale di amore e di pace – racconta l’autore Stefano D – Si tratta di una canzone con un significato più che mai attuale, destinata a un pubblico popolare ma perfetta anche per i più piccoli. È un invito ad abbassare le armi e a fermare la guerra, non solo intesa come conflitto tra popoli e tra partiti politici, ma anche tra di noi. Con questa canzone, leggera ma impegnata allo stesso tempo, il mio obiettivo è quello di mettere in pausa per un attimo le battaglie quotidiane che ciascuno di noi combatte e far riflettere sul significato e sull’importanza dell’amore».

Il brano è stato registrato al BoomBox Studio di Milano e vede la partecipazione di importanti musicisti del panorama musicale nazionale, tra cui Lorenzo Poli, uno dei bassisti più influenti in Italia, che negli ultimi anni ha collaborato con artisti del calibro di Renato Zero, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Francesco Renga e molti altri, Manuel Boni, chitarrista savonese recentemente in tour con Ultimo, e il batterista Marco Fuliano; gli arrangiamenti sono di Marco Grasso. Ai cori hanno preso parte i due storici coristi del Festival di Sanremo Moreno Ferrara e Silvio Pozzoli, mentre la voce femminile è di Luana Heredia. «Per questo brano – continua Stefano D – ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare con professionisti e artisti importanti, una linea che sto mantenendo anche per l’uscita del prossimo album, a cui sto lavorando insieme alla Bulgarian Symphony Orchestra». Il progetto, infatti, precede il disco in uscita nel 2023 che vede la collaborazione dell’orchestra di Sofia all’interno del singolo “Voglia di me”.

Il singolo “Ogni giorno è Natale”, oltre che sulle principali piattaforme musicali, sarà anche inserito nella doppia compilation di Natale “Christmas Hits 2022” e “Christmas Party 2022” della Mantovani Group con distribuzione radio. Il brano sarà anche accompagnato dalla pubblicazione di un video lyrics ispirato ai cartoni animati di Walt Disney e diretto da Namas Acerboni.

Stefano D è un cantautore genovese riconosciuto per la sua versatilità musicale tra il genere Urban e Pop in italiano e spagnolo. Nel 2020 debutta a Cuba con il singolo “Noche Prohibida”, con oltre un milione di streams su Spotify. Il videoclip ufficiale è stato girato all’Avana, ha avuto un maggiore impatto con Eje Records ne “El Paquete de la Semana di Cuba” e migliaia di visualizzazioni sul canale YouTube dell’artista. Nel 2021 Stefano D conquista una doppia nomination come miglior Video Musica Tropical Urbana e migliore Fotografia al Festival del VideoClip Moviendo Guantànamo. Il 5 marzo 2022 al Teatro Guaso di Guantánamo vince l’ottava edizione del Premios Moviendo, premiato come Video Màs Popular con oltre 4500 voti e si aggiudica la nomination come miglior Musica Tropical Urbana dell’anno. Il singolo ha ricevuto la pubblicazione ufficiale su Pista Cubana classifica musicale. Ad aprile 2022 pubblica il singolo “Una volta ancora”. Attualmente sta lavorando al nuovo disco in uscita nel 2023 in collaborazione con la Bulgarian Symphony Orchestra.

