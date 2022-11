Colpaccio (giornalistico) di calciomercato.it che ha intercettato l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ed è riuscito a farlo parlare.

Ferrero per l’occasione, ha lanciato un messaggio alla Sampdoria e ai suoi tifosi.

Il giornalista chiede all’ex presidente, ma ancora proprietario della Sampdoria: “E’ possibile che lei torni a Genova in pianta stabile per cercare di sistemare una Samp, così messa male, presidente?”. Il viperetta non risponde, ma ridacchia. Il giornalista non ci sta e lo incalza: “Ci dia semplicemente un saluto per i tifosi della Sampdoria, presidente”. Ferrero si gira verso la telecamera e risponde: “Che li amo anche se loro non mi amano”. Il cronista ha fatto breccia e prosegue: “Lei ha voglia di tornare eh presidente…” “Io ho vo… Dieci anni de lavoro della mia vita, vederli così, in mano a questa gente, ci rimango male”.

Alla domanda sull’ipotetico ritorno di Ranieri risponde con un “Arrivederci”.

Il video di Calciomercato.it su Twitter

La Samp sembra, insomma, essere sempre nel cuore di Massimo Ferrero che, forse, vorrebbe fare qualcosa per la società blucerchiata.

Sta di fatto che i problemi sono davvero tanti.

La Sampdoria sta vivendo forse il suo peggiore momento. Vede da vicino il baratro della retrocessione. Un buco da 40 milioni da riempire velocemente. Altri debiti, pare, ben più elevati per il futuro. Una tifoseria stanca e demoralizzata.

Il nuovo presidente Lanna che sta cercando di fare il possibile.

Possibili acquirenti nell’ombra che fanno trattative più o meno velate.

Samp, le novità sulla cessione della società di Al Thani

Ora le dichiarazioni di Ferrero, decisamente odiato della tifoseria che lo ritiene responsabile dell’attuale situazione.

L’audio dell’intervista di Calciomercato.it