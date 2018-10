Oggi visita guidata Andrea Doria. Il Principe e l’Impero nei luoghi del grande Ammiraglio

In occasione del 490° anniversario dalla nascita della cinquecentesca Superba Repubblica di Genova, con la collaborazione del Palazzo del Principe arriva per gli amici di “GenovApiedi” ma non solo la nuova emozione targata Acting Tour di Daniele Gatti tra arte e letteratura.

Oggi dalle ore 14:15 alle 17:15 e appuntamento all’ingresso in Piazza del Principe 4, si va alla scoperta del più grande personaggio della Genova del Cinquecento e della sua fastosa dimora con ampio giardino all’italiana incastonata tra Via Milano e Via San Benedetto.

Quell’ammiraglio e governante che solo poté fregiarsi del titolo di Principe della Superba, intervallando i luoghi della sua vita tra arte e letteratura.

Un itinerario guidato tra arte e letteratura sui passi di Andrea Doria, uomo e ammiraglio straordinario del quale Genova mantiene meravigliosi gioielli tra cui il primo palazzo rinascimentale della città. Nel viaggio alla scoperta della sua vita, si visiteranno i luoghi che hanno fatto da scenografia alla sua avventura di grande condottiero e Principe, tra nobili palazzi e chiese che ne custodiscono la memoria e non pochi segreti.

Sarà ancora un salto indietro nel tempo fino al Cinquecento, secolo d’oro dei genovesi e tempo di grandi congiure per il potere, alla ricerca delle radici culturali della Superba, accompagnati da letture scelte ad hoc e con un cameo musicale d’eccezione: l’esibizione dell’ensemble di musica antica a cura del Maestro Alessio Anelli in esclusiva per gli intervenuti.

Costi: 15 Euro a persona (10 Euro tour + 5 euro Palazzo del Principe – quota speciale Acting Tour). Bimbi sotto i 12 anni 5 Euro Palazzo del Principe (tour gratis). Portare 1 biglietto AMT (necessario per una parte del percorso). La prenotazione è obbligatoria via email a info@genovapiedi.it

Portare scarpe comode. ll tour si svolgerà tra luoghi aperti e luoghi di culto. Si pregano le Signore di portare con sé un eventuale coprispalle da indossare in chiesa e si invitano i Signori a indossare abbigliamento adeguato onde evitare difficoltà all’ingresso.

Marcello Di Meglio