Oggi e domani torna l’appuntamento con la Focaccia di Recco con il Formaggio IGP, l’incontro che costituisce uno degli eventi più amati

La storia ci dice che la focaccia col formaggio a Recco ha radici antiche, “rechelini doc” ed abili osti di allora, i cui eredi sono divenuti col tempo professionisti panificatori e ristoratori di oggi, hanno tramandato nel tempo una tradizione secolare che ha portato la Focaccia di Recco col formaggio, dal 2015 iscritta fra le DOP e IGP Europee, ad essere il prodotto gastronomico principe della città di cui porta il nome, costituendo motivo di grande attrazione per quel turismo enogastronomico che sceglie le proprie mete seguendo quanto di più tipico le località offrono.

LA FESTA DELLA FOCACCIA di RECCO

LA FESTA DELLA FOCACCIA di RECCO costituisce uno degli appuntamenti liguri più conosciuti al largo pubblico, una FESTA, non una sagra, perchè nelle varie postazioni allestite in Città, gli storici panificatori Moltedo e Tossini con il Consorzio distribuiscono GRATUITAMENTE decine di migliaia di porzioni, proprio per rendere onore a questo prodotto che ha decretato nel tempo il successo dell’economia cittadina.

Il Consorzio della Focaccia di Recco e il Comune di Recco, con Regione Liguria,

Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova,

e la collaborazione di Pro Recco Waterpolo, Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco,

CIV Consorzio Operatori Economici Recco

presentano

Sabato 27 e Domenica 28 maggio 2023

La FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO, oggi IGP.

“Sosteniamo convintamente la Festa della Focaccia di Recco col formaggio IGP – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, un’eccellenza ormai identificata nell’immaginario collettivo con la città. Sarà un evento da record che attrarrà visitatori e ribadirà l’importanza dell’enogastronomia nella scelta delle mete di viaggio sia sulla scala della prossimità sia per un pubblico internazionale. Regione Liguria continua a supportare e a rilanciare i prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica protetta, che sono il cuore dell’agroalimentare ligure e denotano la grande perizia dei nostri produttori, sempre attenti alla qualità. Eventi come questi, che sanno coinvolgere e introducono l’estate, mettono in evidenza i nostri punti di forza e di identità”.

“Se Recco è una delle mete gastronomiche più gettonate del mondo è sicuramente per merito della focaccia col formaggio, un prodotto unico che tutti ci invidiano. Domenica prossima sarà una giornata speciale per la città e per la regione perché, come da tradizione fin dal 1955, decine di migliaia di persone, ovviamente me compreso, non vedranno l’ora di andare a Recco per farsi una bella scorpacciata di focaccia col formaggio. Si tratta di un piatto nato addirittura nel Medioevo, ormai emblema della nostra terra e che negli anni ha ottenuto il giusto riconoscimento internazionale con il marchio IGP. Faccio i complimenti agli organizzatori della Festa e ringrazio ancora una volta i focacciai coinvolti che, con grande sacrificio, portano in alto il nome della Liguria”, commenta l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori.

Anche Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova esprime il suo apprezzamento:

“La Camera di Commercio conferma il proprio sostegno a un’iniziativa che promuove un’eccellenza certificata del territorio genovese e al tempo stesso rappresenta un forte elemento di attrazione turistica anche per la stagione invernale, in un momento storico in cui l’esperienza enogastronomica diventa sempre più importante nel determinare le scelte dei viaggiatori”

È estremamente orgoglioso il Sindaco di Recco Carlo Gandolfo: “Tutti gli anni dal 1955 la quarta domenica del mese di maggio organizziamo una grande festa per la nostra focaccia, un prodotto straordinario che con la sua storia e l’ottenuta tutela europea riconosciuta dal 2015 con l’Indicazione Geografica Protetta ha ormai consacrato Recco, la Città da cui prende origine, fra le mete più importanti del turismo gastronomico, oggi una delle principali leve che ne motivano le scelte. La Festa della Focaccia di Recco è un evento estremante importante che porterà in Città migliaia e migliaia di turisti creando indotto sia alle attività commerciali che al territorio, preludio a nuovi successi per l’imminente stagione estiva”.

I PICCOLI FOCACCIAI

Sabato 27 maggio ore 16,00 in piazza Nicoloso si inizia con I piccoli focacciai, appuntamento particolare molto a cuore a tutta la Città. Nel DNA dei recchesi c’è un posto speciale per la Focaccia di Recco e con gioia e passione storici focacciai tramandano ai giovani questo prezioso sapere così che la storia possa continuare, conservando una tradizione che identifica il proprio territorio. Un centinaio di alunni delle scuole elementari di Recco si aduneranno per preparare, guidati da mani esperte, la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia. Per tutti i bimbi la maglietta della Festa e kit completo “Piccolo focacciaio”.

Domenica 28 maggio, la FESTA.

TUTTE LE DEGUSTAZIONI GRATUITE … quintali di focacce …

Al mattino le focacce del mattino “con e senza” cipolle

in piazza Nicoloso:

dalle 10,00 alle 11,30 Panificio Moltedo G.B. di via Assereto

dalle 10.00 alle 11.00 Panificio Tossini di via Assereto,

dalle 11.00 all2 12.00 Panificio Tossini di via Roma.

dalle 10,00 alle 11.30 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870,

Al pomeriggio tutti in coda per la FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO IGP

ore 14,30 alle 16,30 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto

ore 15,00 alle 17,30 – in via Trieste CONSORZIO FOCACCIA DI RECCO con la produzione a vista

ore 15,30 alle 17,30 – in via XX Settembre Panificio MOLTEDO L. 1870

ore 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma

E le SFIDE … momenti di puro divertimento. ESPERIENZE MEMORABILI.

Iscrizioni in Piazza Nicoloso all’Info Point Pro Loco alla mattina dalle ore 10,00.

La SCIANKA “CON E SENZA” CIPOLLE Ore 12,00

Panifico Moltedo 1874 di via XX Settembre

Sfide nel mangiare più rapidamente possibile 300 grammi di focaccia normale e focaccia con le cipolle

La NO LIMITS CHALLENGE Ore 13.15 in piazza Nicoloso

Dieci coppie (maschi/femmine/solo maschi/solo femmine) “coraggiose” (quando non ce la fa più uno subentra il secondo) estratte a sorteggio (sempre centinaia le iscrizioni …) si sfidano per divorare una Focaccia di Recco col formaggio IGP da un chilogrammo. Record da battere 4 minuti e 19 secondi! DA NON PERDERE.

MUSICA. Ogni punto di distribuzione offre un intrattenimento musicale (DJ Set con Carlo Trapani, l’Orchestra Primavera, la Filarmonica G. Rossini di Recco in versione itinerante, The Wanted Country Dance, Happy Kids Party con truccabimbi e palloncini e ancora musica.

Da anni ormai la Festa della Focaccia di Recco è ormai “ECO FESTA” tutta con materiale BIO e compostabile per il rispetto dell’ambiente. Le distribuzioni vedranno infatti l’utilizzo di piattini e posate (ne sono pronti 30000 pezzi di uno e dell’altro) in MATER-BI (Un tipo di bioplastica creata a partire dall’ amido di mais, grano e patata, totalmente biodegradabile e compostabile) e in POLPA DI CELLULOSA Questa materia prima si ricava dalle fibre residue della lavorazione di alcune piante, in particolare dal bamboo e della canna da zucchero). I prodotti realizzati con le bioplastiche, alla fine del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura senza arrecare alcun danno all’ambiente.

ALTRI INTRATTENIMENTI. Info point Pro Loco anche per gli altri eventi recchesi quali Sagra del Fuoco, festeggiamenti patronali e calendario estivo delle manifestazioni e dei grandi spettacoli.

Alle 11,30 atteso l’importante moto Raduno GENOA CHAPTER Club motociclistico Harley Davidson affiliato HOG che con i loro rombi inconfondibili arriveranno a Recco in piazza Nicoloso per la Festa della Focaccia scortati dalla Polizia Locale portando forti emozioni.

FIAT 500 Club Italia Coordinamento Golfi Paradiso e Tigullio. Una preziosa occasione per incontrarsi uniti dalla passione per la FIAT 500, autovettura divenuta fenomeno sociale e di costume.

Le piazze e vie cittadine offrono differenti e coinvolgenti tipologie di “mercatini” (antiquariato, hobbisti, libro usato, sapori, profumi, fiori e tradizioni di Recco; una postazione dedicata agli scacchi (Cheese & Chess) con la A.S.D. Scacchi Golfo Paradiso.

Per raggiungere Recco prediligere i collegamenti via mare da Genova Porto Antico con i traghetti dei Battellieri Golfo Paradiso di Camogli oppure con i mezzi pubblici ( la stazione del treno è di facilissimo accesso alla Città come il capolinea bus in pieno centro..

Solo in Liguria, solo a Recco, Camogli, Sori e Avegno si trova la

FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO IGP, una garanzia per il consumatore.

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin – Focacceria Manuelina. Panifici a Recco: Panifici Tossini – Panificio Moltedo G.B. – Panificio Moltedo Luisa; Ristoranti a Sori: Edobar – De Sguaines – Il Boschetto – Focacceria Tossini. Asporto a Camogli: Revello.

Facebook Focaccia DI Recco oppure La festa della Focaccia di Recco

Instagram focacciadirecco_igp www.focacciadirecco.it

Ci vediamo a Recco