Oggi alle 19,30 concerto per il Nuovo Ponte di Genova | La diretta

Il nuovo Ponte per Genova, snodo essenziale per collegarci con la Francia, con il porto e con le aree limitrofe, tassello per restituirci il ruolo di grande città portuale e commerciale

e dare un nuovo impulso alla mobilità e alle connessioni della Liguria e del Paese. Un’infrastruttura imponente, moderna e sostenibile completata in tempi record grazie a un cantiere che non si è mai fermato, sempre attivo 7 giorni su 7 e 24h ore al giorno. 12 mesi per la costruzione del nuovo Ponte a partire dalla consegna delle aree e 1.000 persone coinvolte in cantiere nelle attività di progettazione e costruzione per restituire a Genova un’opera strategica per la mobilità e l’occupazione della città e del territorio ligure.

Il rispetto e l’adozione delle più rigorose misure di sicurezza ha permesso al cantiere di continuare a lavorare senza interruzioni anche durante la crisi del Coronavirus, con l’obiettivo di vincere la complessa sfida ingegneristica di ricostruire la nuova opera per la città di Genova in soli 12 mesi.

Il nuovo Ponte è un’opera maestosa dal design innovativo e ispirato a criteri di sostenibilità ed eccellenza ingegneristica, perfettamente integrato col territorio circostante: il ponte richiama la prua di una nave in armonia con la Val Polcevera. Una progettazione complessa e all’avanguardia, per garantire sicurezza e solidità dell’infrastruttura nel tempo, rilanciando la competitività del sistema economico locale e nazionale.