Obbligo vaccino per sanitari: approvato odg del Pd. Astenuti Toti, Lega, FdI, FI e M5S

Il consiglio regionale di ieri ha approvato con 20 astenuti (maggioranza e Movimento5Stelle) e 8 favorevoli l’ordine del giorno per rendere obbligatorio il vaccino anti Covid ai sanitari.

Il testo del documento è stato illustrato da Enrico Ioculano e sottoscritto da tutti i consiglieri del Pd.

L’ordine del giorno ha quindi impegnato la giunta Toti “a farsi promotore affinché si giunga in Conferenza Stato-Regioni alla discussione e all’inserimento dell’obbligo di vaccinazione anti Covid 19, fatto salvo che ciò comporti un accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in reazione a specificità cliniche, per gli operatori sanitari e socio sanitari pubblici e privati”.

Infermiera no-vax e focolaio Maragliano: legge ligure per obbligo vaccini a sanitari