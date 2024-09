Ö Magazín apre il terzo ristorante a Rapallo nel rinnovato Porto Carlo Riva

Dopo le aperture a Portofino e Santa Margherita Ligure, il Gruppo Ö Magazín, guidato dalle sorelle Simona ed Emilia Mussini, espande la sua presenza nel Golfo del Tigullio aprendo a Rapallo.

Il nuovo ristorante, Ö Magazín Al Pörto, terzo gioiello della famiglia, si trova all’interno della Torretta del rinnovato Porto Carlo Riva, ricostruito dopo la mareggiata del 2018.

L’inaugurazione, è avvenuta venerdì 9 agosto.

Questo progetto rappresenta un passo significativo per il rilancio di Rapallo e la riqualificazione dell’area portuale, segnando anche il passaggio generazionale all’interno della famiglia Mussini, con l’ingresso di Antonio Bertullo, figlio di Emilia Mussini, nelle operazioni aziendali.

Il concept architettonico di Ö Magazín Al Pörto

La nuova location a Rapallo è stata realizzata con la collaborazione dello studio Tectoo per la progettazione architettonica e dello studio milanese Dordoni Architetti per l’interior design.

La struttura, sviluppata su due piani, riflette l’identità del gruppo Ö Magazín, con una nuova aggiunta: al piano terra, la gelateria-pasticceria (seconda sede dopo Portofino) e un American Bar, novità assoluta per il brand. Al piano superiore si trova il ristorante, dotato di una terrazza panoramica.

La gelateria-pasticceria dispone di circa 20 posti a sedere, mentre l’American Bar e il ristorante possono accogliere rispettivamente tra 80 e 90 ospiti.

L’interior design è ispirato al mondo nautico, con materiali e dettagli che richiamano l’essenza del Tigullio.

Il mogano lucido dei tavoli si integra con le boiserie in teak opaco, mentre il verde del logo Ö Magazín viene riproposto in tonalità più morbide nella gelateria, trasformandosi in sfumature marine nel resto della struttura.

La proposta gastronomica di Ö Magazín Al Pörto

Il menù del nuovo ristorante segue la tradizione consolidata del locale di Portofino, con piatti signature come gli Spaghetti Magazín (crema di cozze, peperoncino e pangrattato), gli Spaghetti ai totanetti, il Pesce spada all’uccelletto e il Fritto misto di pesce con salsa marinara piccante.

L’offerta gastronomica si concentra su piatti a base di pesce, con una selezione di crudi (crostacei, ostriche e caviale), accompagnati da contorni di verdure, formaggi e confetture.

La cucina è curata dallo chef Luca Villa, sotto la supervisione dell’Executive Chef Roberto Villa, che coordina tutti i ristoranti del gruppo Ö Magazín. In sala, la gestione del ristorante è affidata ad Andrea Villa, che guida il team di servizio.