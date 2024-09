La notte di martedì 3 settembre, la Capitaneria di Porto di Livorno ha coordinato le ricerche di S.C., un uomo di 46 anni, dopo il ritrovamento dell’imbarcazione che stava comandando sulla costa. La barca è stata trovata con il motore ancora acceso, facendo ipotizzare che il comandante fosse caduto fuori bordo.

Le operazioni di ricerca sono state svolte con l’impiego della Motovedetta CP892 e di altri mezzi navali, oltre all’intervento dell’elicottero Nemo 04 della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana, già impegnato in attività di pattugliamento. L’elicottero si è rapidamente diretto verso la zona delle operazioni, nel Golfo di Follonica.

Le ricerche sono durate alcune ore, fino a quando, alle 21:35, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato il disperso, che era riuscito a raggiungere la costa dopo essere rimasto alla deriva per 4 ore. Stremato, è stato soccorso dall’aerosoccorritore e dal medico del CISOM, che sono stati calati sulla spiaggia tramite verricello per verificarne le condizioni di salute.

Dopo alcuni minuti, l’uomo è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e, su indicazione del Servizio 118, è stato trasferito presso la piazzola dell’Ospedale di Grosseto, dove è stato consegnato al personale sanitario per le cure necessarie.

La Guardia Costiera garantisce, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24, la presenza di unità specializzate per le operazioni di Ricerca e Soccorso (S.A.R. – Search and Rescue), in grado di operare in condizioni climatiche e di visibilità estreme, sia di giorno che di notte.