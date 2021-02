Il progetto “Biblioteca On-line” della Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure inizia lunedì 8 febbraio 2021.

Quest’anno la biblioteca si arricchisce di alcune novità, ecco la programmazione delle varie rubriche pensate per accontentare tutte le fasce di età:



Lunedì ore 8,30 #artecultura (a cura di Stefania) – ore 16 #teatroecinemaragazzi (a cura di Sara)



Martedì ore 8,30 #donnenellastoria (a cura di Stefania) – ore 16 #piccolilettori #natiperleggere (a cura di Stefania)



Mercoledì ore 8,30 #artecultura (a cura di Marina) – ore 14 #unlibroperstareinsieme (a cura di Marina) –ore 18 #bibliotecadeiragazzi divulgazione (a cura di Sara)



Giovedì ore 8,30 #viaggiareconilibri (a cura di Marina e Stefania) – ore 16 #piccolispettatori #letturepiccine (a cura Stefania e Sara), lettura animata con i burattini (1 volta a settimana) per i nostri piccoli lettori.



Venerdì ore 8,30 #artecultura (a cura di Sara) – ore 14 #unlibroperstareinsieme (a cura di Marina) ore 18 #bibliotecadeiragazzi narrativa (a cura di Sara)



Sabato ore 10 #iluoghidellacultura #biblioteche nel mondo (a cura di Stefania) – ore 20 #ipiubeifilmdieriedioggi (a cura di Marina)



Domenica ore 14 #santamargheritasiracconta (a cura di Marina).



Buone letture e veniteci a trovare in biblioteca dove potrete trovare una vasta scelta di libri per tutti i gusti e tutte le età.



✅Prenotateli allo 0185205453 oppure scriveteci biblioteca@comunesml.it

