Se n’è andato il genoanissimo Gianni Firpo de l’Ostaia Bêcassa

Venerdì 5 febbraio, Gianni Firpo, storico ristoratore de l’Ostaia Bêcassa di Serra di Ponte Trebbia nel Comune di Torriglia, è mancato dopo una lunga malattia.

La Bêcassa, nota Ostaia casalinga, alla mano è sempre stata il punto di riferimento per chi abitava in Alta Val Trebbia, per cacciatori, fungaioli e soprattutto per i villeggianti genovesi che hanno le seconde case nella Valle e per chi faceva il classico giro “fuori porta”.

Gianni Firpo, con la passione per la caccia, era un genoanissimo e il suo locale che si trova sulla destra superando Fricciallo e prima della galleria rinominata “autovelox”, era diventata un ritrovo dei tifosi del Genoa.

Per chi lo andava a trovare indimenticabile a fine pranzo la “benedizione” obbligatoria con un cucchiaino di un digestivo ‘esplosivo’ che davvero in pochi riuscivano a bere.

Davvero in tanti su Facebook hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa.

Fra questi anche Claudio Onofri. L.B.