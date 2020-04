Nuovo portale clienti e App gratuita per BBBell

BBBell lancia il nuovo portale clienti per gestire comodamente da remoto tutti i servizi.

Sarà disponibile anche l’App gratuita “myBBBell” accessibile da qualsiasi dispositivo.

È attivo in questi giorni il nuovo Portale Clienti BBBell, azienda di telecomunicazioni leader nel Nord Ovest grazie alle tecnologie wireless e fibra ottica (FTTH).

Vestito di una grafica tutta nuova, il Portale Clienti BBBell permetterà con alcuni semplici click di gestire e monitorare in maniera facile, veloce e intuitiva i servizi attivi e rimanere sempre aggiornato su novità, offerte e promozioni del mondo BBBell.

La nuova piattaforma permetterà inoltre di visualizzare e modificare i propri dati anagrafici, verificare lo stato dei servizi attivi e attivarne di nuovi, consultare e firmare i documenti, scaricare le fatture, verificare lo stato dei pagamenti, registrare e aggiornare la carta di credito ed effettuare on line il pagamento di una fattura in scadenza, richiedere assistenza al servizio clienti e molto altro.

Il nuovo portale clienti è disponibile nelle versioni Desktop al link scaricando l’App gratuita per iOS e Android denominata “myBBBell”. https://clienti.bbbell.it/

“Il nuovo portale clienti – afferma Simone Bigotti, Amministratore Delegato BBBell – vede la luce in un contesto imprevedibile, che ci ha reso tutti ancora più consapevoli del ruolo e dell’impatto che la tecnologia, lo sviluppo digitale e i servizi evoluti hanno nella nostra vita di ogni giorno”. “Proprio in questo momento di emergenza Covid-19, – continua Bigotti desideriamo essere ancora più vicini ai nostri clienti e offrire loro la possibilità di gestire con uno strumento digitale potente ed efficace i propri servizi o pagare le bollette da smartphone, tablet o PC”.

Per accedere al portale è sufficiente utilizzare le credenziali già in possesso del cliente (nome utente=codice cliente e password in uso). Qualora non fosse mai stata effettuata la registrazione al portale, basta richiedere il token di registrazione al servizio clienti e iniziare a navigare tra i servizi attivi.

Il servizio clienti è a disposizione per ogni necessità al numero 011.0161616 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Costituita nel 2003, BBBell da oltre quindici anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano circa 60 dipendenti, 50 agenti commerciali e circa 35 tra tecnici e installatori, servendo più di 23.000 clienti.