Entra in vigore il nuovo orario del servizio circolare urbano dei bus Atp. Da lunedì 31 agosto, sul percorso che parte da Recco Centro per Megli, Polanesi, Monte Fiorito e rientro al capolinea ci saranno cambiamenti. Una notizia decisamente positiva per la città, perché tale linea è nevralgica per il sistema del trasporto pubblico cittadino.

Il bus effettuerà servizio feriale dalle ore 8.35 con 5 corse giornaliere, ultima partenza da Recco centro alle ore 18.05, sono confermate tutte le misure adottate per la sicurezza sanitaria sui mezzi Atp di linea.

«Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale Paolo Badalini che in queste settimane ha intensamente lavorato per la riattivazione del servizio circolare di Atp per la zona di Megli e Polanesi, dopo il periodo di difficoltà legato all’emergenza sanitaria.

̶ Commenta il sindaco Carlo Gandolfo ̶ Il ripristino di queste corse consentirà di sostituire il servizio a chiamata attivato subito dopo il lock down, ormai divenuto insufficiente per le esigenze dei numerosi residenti delle zone interessate. La linea sarà molto utile anche in vista della ripartenza scolastica». ABov