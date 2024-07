Garibaldi: da Regione Liguria nuovi fondi per scuolabus in Val Fontanabuona

“Con l’approvazione di un nuovo fondo da 50mila euro destinato ai Comuni delle Aree interne per garantire il trasporto scolastico in Val Fontanabuona e nell’Imperiese anche per l’annualità 2024-2025, questa giunta regionale ha dimostrato, ancora una volta, la massima attenzione alle esigenze delle nostre comunità e del nostro territorio.

Il provvedimento è stato approvato grazie all’impegno dell’assessore Alessio Piana, che ringrazio per il proficuo lavoro.

Per la Val Fontanabuona i soldi saranno concessi da Regione Liguria all’amministrazione comunale di Cicagna, referente dell’Area interna che comprende i Comuni di Avegno, Cicagna (capofila), Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna e Uscio.

Successivamente, l’amministrazione comunale referente li distribuirà ai Comuni che hanno bisogno di questi fondi regionali per salvaguardare il servizio di trasporto scolastico.

Istruzione e mobilità sono essenziali per le famiglie che hanno deciso di vivere nel nostro entroterra, ma potranno anche attrarre altri residenti dalle zone urbane mantenendo vivi questi presidi scolastici e il relativo entroterra”.

Lo ha dichiarato stamane il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi (presidente III commissione Attività produttive).