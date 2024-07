La rassegna Andora jazz rende omaggio a Milles Davis, icona del Jazz mondiale. Lunedì 29 luglio, alle ore 21. 15, in piazza Santa Maria

La rassegna Andora jazz rende omaggio a Milles Davis, il Lorenzo Cimino 4tet proporrà un repertorio con tutti i passaggi della sua carriera di oltre quarant’anni. I pezzi interpretati ed eseguiti grazie alla grande esperienza e abilità tecnica dei componenti: Lorenzo Cimino alla Tromba, Giacomo Ciardi al Pianoforte, Leonardo Bocchia al Contrabbasso e Dario Carli alla batteria.

Lorenzo Cimino è il Direttore artistico del Festival Internazionale del Jazz della Spezia.

Ha effettuato numerose registrazioni per conto della RAI, Cd da solista e vinto l’audizione per Prima tromba nell’orchestra del Festival di Fermo. Ha svolto un’intensa attività concertistica, fondando e lavorando per 10 anni l’Ensemble Scelsi, eseguendo numerose composizioni in prima esecuzione assoluta. Nel 2016 in occasione dei 100 anni del Dadaismo di Albert Kart che suona e scrive le musiche della Performance “WiTz” unico progetto italiano premiato dalla Fondazione Dada 100 di Zurigo. Nel 2018 esce il suo primo CD come compositore “Mondo Volato” ed Blue Freak

Nel 2020 partecipa con 2 sue composizioni al Festival della Chigiana Siena. Nel 2021 Cura gli arrangiamenti per l’omaggio a Fred Buscaglione e suona con Peppe Servillo, Javier Girotto. Nel 2022 produce lo Spettacolo WORK SONG suonando con Cristina Zavalloni, Bebo Ferra, Furio di Castri, Alessandro Fabbri e Guglielmo Pagnozzi.

Oltre a Lorenzo cimino il quartetto è composto da due giovanissimi talenti del jazz italiano e in particolare dal batterista e produttore Dario Carli che ha suonato tra gli altri con Scott Henderson, Jeff Beck, Eric Truffaz, Greg Bisonette, Mina, Zucchero, Planet Funk, Frank McComb, Asha Puthli, Jesto Funk.