Incidente poco dopo le 17 sulla Sopraelevata, Strada Aldo Moro in direzione Sampierdarena. Uno scooter è finito a terra all’altezza della parte finale di via Gramsci.

Sul posto i mezzi di soccorso e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso.

Si sono formate due code. Una in direzione Sampierdarena che supera l’entrata da via delle Casaccie e l’altra sulla corsia opposta per i curiosi che rallentano per vedere l’incidente.