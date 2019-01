Nuovo Decreto Salvini. Rixi e Senarega: 11 milioni per piccoli Comuni della Liguria

“Sono 11,07 i milioni di euro sbloccati dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che serviranno a rendere più sicuri gli edifici pubblici di 224 Comuni liguri. Sarà inoltre possibile attuare interventi nelle scuole, sulle strade e negli immobili degli enti locali. Dopo anni in cui i nostri Comuni sono stati letteralmente abbandonati, specie quelli più piccoli, dal governo centrale, il nuovo governo si sta dimostrando concretamente vicino ai sindaci e ai cittadini, alle loro esigenze anche in tema di sicurezza, sotto ogni aspetto”.

Lo dichiarato oggi il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, commentando lo sblocco, da parte del Viminale, dei fondi per i Comuni con meno di 20mila abitanti.

“Nuovo decreto di Matteo Salvini per il territorio – ha aggiunto il capogruppo regionale leghista Franco Senarega – Liguria più sicura, dopo lo stato di abbandono in cui era stata lasciata dai precedenti governi di Pd e centrosinistra. Undici milioni di euro per i piccoli Comuni della nostra regione, di cui oltre 3 milioni per quelli della Città Metropolitana di Genova, è la quota dello stanziamento, sbloccato dal Ministero dell’Interno, a favore degli Enti locali della nostra regione.

I Comuni con meno di 20mila abitanti potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, strade e patrimonio comunale in genere.

Ringrazio il ministro Matteo Salvini che ha già inviato una missiva ai sindaci dei Comuni, destinatari dello stanziamento, segnalando anche la pubblicazione, sul sito web del Ministero, dell’apposita sezione con le informazioni utili e di supporto agli amministratori locali per l’applicazione pratica delle norme contenute nel nuovo decreto.

Per la Liguria si tratta finalmente di una bella occasione e sono sicuro che il nuovo corso di maggior coordinamento e dialogo tra Ministero dell’Interno ed Enti locali continuerà a essere più proficuo rispetto a quanto avevamo visto in passato col centrosinistra al governo.

In Liguria i destinatari dello stanziamento sono 64 Comuni in provincia di Genova (3.290.000 euro complessivo),63 a Imperia (2.8 milioni), 30 alla Spezia (1.57 milioni) e 67 a Savona (3.41 milioni). I benefici ricadranno quindi su una popolazione di 598.716 cittadini liguri”.