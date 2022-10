Nuovo corso Antincendio Navale svolto dai VVF alla Spezia

Nelle ultime settimane, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia, si sono svolte le prime edizioni 2022 del Corso Antincendio Navale a cui ha partecipato il personale VVF proveniente dalle regioni Veneto, Toscana e Liguria.

Con l’addestramento, i partecipanti hanno potuto apprendere gli aspetti inerenti gli incendi di tipo navale e quelli relativi ai luoghi confinati in ambito terrestre.

Con l’ausilio degli ambienti riprodotti nel simulacro, si sono potuti riprodurre alcuni tipici scenari d’intervento che i Vigili del Fuoco devono affrontare giornalmente nei contesti navali e civili.

Oltre alla simulazione degli incendi, grazie al campo cunicoli, si sono potute testare le nuove attrezzature e le tecniche per la ricerca e il soccorso a persona in ambiente ostile invaso dal fumo, la gestione dell’aria respirabile e le comunicazioni radio, in certi ambienti sono le carte vincenti per la buona riuscita di interventi così complessi.

L’addestramento è la chiave per un’operatività più efficace e soprattutto sicura, in quanto agisce direttamente sulla conoscenza delle strategie, tattiche e tecniche, fornendo competenze necessarie per svolgere al meglio l’intervento.

L’esito del corso, superato in pieno dai partecipanti, è stato possibile grazie alla “professionalità e l’impegno dimostrati da tutto il personale discente e istruttore”. Queste sono le parole del Comandante VVF di La Spezia PD Arch. Maria Francesca Conti , che in questo modo ha espresso tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita del percorso formativo svolto durante l’intensa settimana di corso.