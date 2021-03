Nuovi tagli a forniture vaccini: in Liguria 800 dosi di AstraZeneca in meno

I nuovi tagli alle forniture di vaccini anti Covid da parte di AstraZeneca comporteranno una riduzione di 800 dosi in arrivo in Liguria nel mese di marzo.

E’ la previsione fatta ieri sera dal governatore Giovanni Toti.

“Lascia perplessi – ha spiegato Toti – la dichiarazione dell’amministratore delegato di AstraZeneca, che dice che ridurranno ancora le dosi di vaccino.

Il taglio per la Liguria dovrebbe essere trascurabile, certamente spiacevole, ma non impattante.

Certo che nel momento in cui il Governo promette di aumentare il numero delle dosi di vaccino, vedere tutto smentito da una delle tre grandi aziende fornitrici dovrebbe far riflettere qualcuno.

In ogni caso, da lunedì s’inizieranno le vaccinazioni anche dei medici di Medicina generale nelle sedi messe a loro disposizione dalle Asl.

Al momento sono 55mila le persone aventi diritto (persone ‘vulnerabili’ e categorie prioritarie quali personale scolastico, uffici giudiziari, protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco) che si sono prenotate attraverso il proprio medico di famiglia.

Si tratta in gran parte di personale della scuola, che l’Asl1 ha iniziato a vaccinare da oggi in Asl1 dove abbiamo applicato una procedura più rapida perché era il territorio più colpito e andava messo in sicurezza in fretta.

Da mercoledì 17 si apriranno le prenotazioni dei vaccini per la fascia di popolazione nell’età 75-79 anni e da martedì 23 marzo anche per la fascia 70-74 anni.

Il fatto che si possa utilizzare il vaccino Astrazeneca anche per gli over70 ci consente di aprire le prenotazioni mentre le vaccinazioni, attraverso il sistema sanitario regionale, partiranno entro la fine del mese di marzo quando, a Genova, è prevista l’apertura del grande hub della Fiera del Mare dove Asl3 comincerà a vaccinare. Allo stesso modo si stanno preparando anche le altre Asl”.