Nuovi mezzi per la pulizia di Chiavari. Parte un nuovo servizio sperimentale per aumentare il decoro urbano grazie due innovativi mezzi.

Nuovi mezzi per la pulizia di Chiavari, i dettagli.

Aprica e Comune di Chiavari insieme per mantenere la città sempre più pulita. Più pulizia e decoro urbano. Due mezzi elettrici in azione.

La spazzatrice manuale da marciapiedi è una delle soluzione individuate, uno dei primi modelli in servizio nelle città liguri, che consente agli operatori di Aprica di intervenire a fondo nelle zone a frequentazione pedonale, dai mercati ai portici cittadini.

È alimentata elettricamente al 100% e accessoriata per poter effettuare interventi di igienizzazione mirata, ad esempio in presenza di deiezioni canine.

In azione anche un aspiratore elettrico stradale che rimuove i residui presenti e permette di ottenere una pulizia accurata. I mezzi, che si affiancano ai motocarri e ai soffiatori già in servizio nel centro storico, sono compatti, silenziosi ed ecologici, con ridotto impatto sulle persone che frequentano la città e sull’ambiente.

“In attesa che si definisca il percorso relativo alla gara di affidamento del servizio da parte di Città Metropolitana, i nostri uffici lavorano con grande impegno con l’attuale gestore in quanto, anche nel breve periodo, i margini di miglioramento sono ancora ampi e grazie alla collaborazione con tutti i soggetti coinvolti si possono raggiungere risultati ambientali e di decoro significativi – dichiara il consigliere Emanuele Sanguineti.

È in fase di sperimentazione l’estensione dell’utilizzo di due macchinari già a disposizione del gestore, l’aspiratore elettrico Glutton e la spazzatrice urbana Max Wind: stiamo definendo un programma d’intervento sia per il centro che per i quartieri cittadini. La spazzatrice in particolare, attraverso il trattamento con materiale enzimatico, garantirà un’efficace azione anti-odore contro le deiezioni canine, fenomeno che contrasteremo lavorando su diversi fronti”.

Aprica è sempre pronta a raccogliere le segnalazioni dei cittadini riguardanti le attività operative di raccolta e fornire eventuali informazioni, di seguito i contatti: info.apricaspa@a2a.eu oppure al numero verde 800 43 76 78.