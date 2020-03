Nuova donazione del Rotary per il Covid Hospital di Albenga

Albenga – Il Rotary Club Albenga aiuta l’ospedale di Albenga. Dopo la donazione della scorsa settimana, quando erano stati consegnati 500 camici, attrezzature e strumenti richiesti dai sanitari per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Club albenganese ha provveduto a rifornire i medici di 1.000 calzari protettivi.

«Si tratta di strumentazione difficile da reperire sul mercato in questo momento così delicato – spiega il presidente del Rotary Albenga Claudio Dodero – E anche in questo caso il nostro intervento è nato dal confronto tra il soci medici nostro Club e il Dr. Teresiano Defranceschi, Primario di Medicina Interna del Santa Maria di Misericordia: in base alle loro richieste, abbiamo attivato i nostri soci, in particolare il tesoriere Angelo Parolini, per riuscire a reperire una fornitura di cui vi è urgente ed estrema necessità».

Oltre ai calzari e ai camici, il Rotary ha donato saturimetri, visiere protettive in policarbonato e altra strumentazione richiesta dai sanitari dell’ospedale di Albenga. Il Club è inoltre al lavoro per acquistare un altro lotto di camici, che saranno donati al Santa Maria di Misericordia non appena disponibili.

La struttura, in base alle disposizioni di Regione Liguria e Asl, è infatti impiegata in via temporanea ed esclusiva alla gestione dell’emergenza Coronavirus.