Novena dei Defunti, cimiteri aperti 7.30-16.30. Minibus a Staglieno

“In occasione della novena dei Defunti, da oggi al 2 novembre, tutti i cimiteri cittadini restano aperti al pubblico dalle 7.30 alle 16.30, con chiusura alle 17”.

Lo hanno comunicato ieri i responsabili del Comune di Genova.

“La novena dei Defunti – ha spiegato l’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni – è una grande tradizione dei genovesi che, come amministrazione comunale, intendiamo onorare. Per questo abbiamo previsto alcune modifiche per l’accesso ai cimiteri genovesi, in modo da agevolare le persone con problemi fisici o con disabilità.

In particolare, nel cimitero di Staglieno verrà attivato un minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione. Questo servizio, disponibile da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre, sostituisce il bus Amt a pagamento interno al cimitero di Staglieno.

Inoltre, in considerazione del maggior afflusso di persone, da venerdì 28 ottobre al 2 novembre è vietato l’ingresso alle auto private. Limitatamente alla fascia oraria tra le 12 e le 13,30, è consentito l’ingresso esclusivamente alle autovetture private per il trasporto delle persone disabili e a quelle già soggette ad autorizzazione, che possono prendere accordi specifici con i competenti ispettorati cimiteriali”.