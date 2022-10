Cogoleto, marocchino ruba su auto in sosta: arrestato dai carabinieri

Ieri a Cogoleto i carabinieri del Radiomobile di Arenzano hanno arrestato per furto aggravato continuato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 25enne marocchino, con precedenti di polizia e mai rimpatriato.

Il nordafricano è stato fermato dai militari mentre si stava allontanando dopo aver commesso un furto su un’auto, regolarmente parcheggiata, dalla quale aveva appena rubato due borse contenenti capi di abbigliamento e altri effetti personali.

A seguito di perquisizione, il giovane straniero è stato trovato in possesso di un chiavistello e due navigatori satellitari per auto, dei quali non era in grado di giustificarne il possesso.

La refurtiva è stata in restituita al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.