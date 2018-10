Non ti scordar di me. Campagna raccolta fondi della Gigi Ghirotti Onlus

Domenica 7, sabato 13 e domenica 14 ottobre partirà la campagna dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus-Genova, diretta dal Professor Franco Henriquet per l’assistenza, il sostegno psicofisico e le cure palliative per i malati oncologici in house e in hospice, dal nome “Non ti scordar di me. Fai fiorire la solidarietà” dove davanti ad alcune chiese con una piccola offerta verrà data una bustina di semi di Miosotide, il termine botanico dell’omonimo fiore azzurrino. Questa è una iniziativa della “Gigi Ghirotti” per la raccolta fondi che da alcuni anni i volontari stanno portando avanti per raccogliere fondi.

In dettaglio i luoghi di appuntamento:

domenica 7 ottobre

– Basilica di Nostra Signora dell’Assunta a Sestri Ponente in Largo Fausto Coppi 3, Funzione delle ore 10, tel. 0106047417

– Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea in Piazza Matteotti, Funzione delle ore 21

sabato 13 ottobre

– Parrocchia di Nostra Signora della Neve a Bolzaneto, Funzione delle ore 17:30

– Chiesa di Nostra Signora della Consolazione in Via XX Settembre, Funzione delle ore 18

domenica 14 ottobre

– Chiesa di Sturla in Via della Vergine Sturla, Funzione delle ore 11

– Chiesa di Santa Zita in Corso Buenos Aires, Funzione delle ore 11

Info: sito web www.gigighirotti.it, tel. 0103512641

Marcello Di Meglio