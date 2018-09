Non si sblocca situazione lavoratori New Log, continua lo sciopero

Non si sblocca la situazione dei lavoratori della New Log, azienda che lavora in appalto a Postel neanche dopo l’incontro in Prefettura tra l’azienda, il Consorzio Metra, il Comune di Genova e il sindacato Flaica Uniti Cub.

In una nota sindacale si legge “In merito all’incontro avuto in prefettura tra la New Log, il Consorzio Metra, il Comune di Genova e il sindacato Flaica Uniti Cub, pur ringraziando le Istituzioni per l’impegno che hanno messo per risolvere il problema, riteniamo che le soluzioni proposte da New Log e dal Consorzio Metra non siano minimamente accettabili.

L’offerta di sette posti non copre la totalità dei lavoratori che noi vogliamo non perdano il posto di lavoro.

Oggi l’assemblea dei lavoratori ha deciso all’unanimità che la lotta continua con lo sciopero ed il presidio”.