Nominato il nuovo fiduciario del Fiat 500 Club Italia a Savona

Sabato 5 ottobre 2019, durante il Consiglio Direttivo del Fiat 500 Club Italia, è stato nominato il nuovo fiduciario del Coordinamento di Savona: si tratta di Giovanni Grisolia, socio del sodalizio garlendese dal 2006.

“Si tratta del più grande Club di modello al mondo, conta oltre 21,000 Soci.” spiega Grisolia. “E’ per me un onore poter rappresentare l’associazione nel territorio savonese e lavorare per promuovere la cultura per questo autentico mito italiano”.

Giovanni coltiva la passione per la 500 storica da molti anni, durante i quali ha spesso collaborato con il Coordinamento di Savona per la realizzazione di eventi. In qualità di fiduciario Giovanni sarà portavoce dell’associazione, terrà i contatti con i soci della zona ed organizzerà raduni che vedranno le cinquine protagoniste.

I fiduciari sono definiti a ragione le “colonne” portanti del Club, coloro che si mettono in prima linea per creare eventi divertenti e coinvolgenti e che mediano con le realtà territoriali per garantire la migliore esperienza, anche dal punto di vista turistico. La 500, infatti, è sempre più un mezzo attraverso il quale i partecipanti scoprono le bellezze italiane ed i raduni offrono sempre un punto di vista esclusivo, spesso con accesso a luoghi solitamente “off limits” per le auto. Giovanni è già al lavoro per confermare un appuntamento ormai tradizionale del Coordinamento, cioè il raduno dedicato agli innamorati in occasione di San Valentino.