Nomi di carta, uno spettacolo per la Giornata della Memoria

Domani, venerdì 25 Gennaio, dalle ore 21.00 alle ore 23, presso il Teatro delle Udienze, Piazza del Tribunale di Finale Ligure, si terrà lo spettacolo per la Giornata della Memoria, Nomi di Carta, un evento pubblico, organizzato da Teatro delle Udienze di Finale Ligure.

Il costo dei biglietti è: intero: 15,00 euro, ridotto: 10,00 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti, saltando la coda, al link https://www.teatrodelleudienze.org/events/nomi-di-carta

Trama dello spettacolo

A Gerusalemme c’è un giardino, chiamato il Giardino dei Giusti. Ad ogni albero corrisponde il nome di un uomo o di una donna che, rifiutando di piegarsi all’orrore, mettendo a rischio -e spesso perdendo- la propria vita, si è speso per salvare altre vite, si è battuto per tenere vivo un piccolo barlume di umanità nei periodi più bui.

Sotto ad uno di essi c’è il nome di Irena, Irena Sendler. I genitori dei bambini salvati da Irena sono, per la maggior parte, morti a Triblinka o in altri campi di concentramento, ma quei bambini oltre che la vita devono ad Irena anche il salvataggio della loro identità.

Un foglio di carta, un barattolo, un nome vecchio e un nuovo nome. Tutto interrato in attesa di rivedere la luce in tempi meno bui. Fa venire in mente quei giochi da bambini in cui si chiudevano dentro una scatola biglietti, giochi messaggi, in una sorta di capsula del tempo che si sperava venisse ritrovata da uomini del futuro che l’avrebbero studiata come noi guardiamo ai reperti preistorici.

I barattoli di Irena non erano dei giochi. Erano speranze affidate alla terra perché le custodisse, erano semi che speravano di sbocciare.

“Nomi di carta” è uno spettacolo poetico che vuole raccontare la storia di Irena come fosse una favola, un grande romanzo di avventura; ci sono i mostri e ci sono gli eroi e questi hanno armi buffe: tubi, ambulanze, cassette da idraulici.

Scelte & Sofferenze: storia di chi ha rischiato tutto per lottare contro la barbarie, perchè difendere la vita, mettendo la propria a repentaglio, era l’unica scelta possibile.

Spettacolo scritto e diretto da Maria Grazia Pavanello con Laura Montanari. Musica Mal d’Estro Trio: Bruno Giordano Saxofoni, Clarinetto; Claudio Massola Clarinetto Basso, Clarinetto, Flauti diritti, Organetto diatonico; Alessandro Delfino Pianoforte

