Noisician è il nuovo album di EiT. Un concept album Punk Revival, Post-Punk, Industrial. Ultimo EP del progetto psicologico anticipato dal singolo Demens.

Noisician è il nuovo album di EiT, un progetto di vita, sperimentazione e deliri positivi

Matteo Scaramucce, un musico, quasi ”Ghost (Tutte le foto lo rappresentano sempre nascondendo il volto o comunque con filtri ad arte).

Con alle spalle numerose esperienze nella sua Zurigo, per quanto abbiamo di fronte un artista italianissimo.

Dopo molti anni di band, progetti, sessioni di registrazione e collaborazioni, il nostro Matteo, ha deciso di creare il suo progetto: EiT.

L’idea originale alla base di tutto era quella di sviluppare qualcosa che più che live, rimanesse in studio per dare slancio all’impulso sperimentale (Accenna concettualmente molto all’avanguardia elettronica di Luciano Berio), senza, appunto esibizioni dal vivo in programma: ”Proprio come una valvola di rilascio”, così spiegano EiT.

Un giorno però, un umilissimo organizzatore di eventi si rese conto delle potenzialità delle canzoni e fu saggio, perché il primo concerto con questo nome ha ottenuto grande riscontro di pubblico.

Da lì è stato un excursus di soddisfazioni tra un mix sapiente di Electro, Punk e Industrial e molta professionalità e originalità nel comporlo.

Dal 2010 ha pubblicato tre album:

Internal-LoFi-Structures (2011)

https://m.soundcloud.com/eit8/sets/internal-low-fi-structures

Concrete (2018)

https://eit8.bandcamp.com/album/eit-concrete

Noisician (2021)

https://eit8.bandcamp.com/album/noisician

Ed è proprio quest’ultimo EP che è fresco, fresco di 2021. Un concept album Punk Revival, Post-Punk, Industrial come non se ne sentono da un pò.

Il sound è cattivo, tanto che ricorda la voce di ”Marylin Manson”. Le tematiche? Ahinoi, non aspettatevi rose e felicità.

Un saggio psicologico (se non psichiatrico) musicale della disillusione, della disumanizzazione, dei valori perduti della nostra società, e sono anni che, sia i grandi, che emergenti, ne parlano, non sarebbe bello che qualcosa migliorasse?

Tanto Dispotico, quanto Horror, ma quanto vero.

Per capire perfettamente il mood di ”Noisician” basta prendere in esame il singolo di lancio accompagnato da ”Video Ufficiale”.

La canzone in questione si intitola ”Demens”, proprio la prima traccia.

Gli EiT catapultano in una nuova dimensione.

Hanno scelto l’inglese come lingua (Anche se nell’EP vi sono tracce italiane come ”Il Vuoto”).

Ma è ben scandito e pronunciato. Insomma se non si sapesse fossero Made in Italy potrebbero far credere in una loro internazionalità.

Partiamo dal fatto che la voce effettata in quel modo ricorda i primi Manson e anche qualche canzone più dark degli U2 come “Hold me, Thrill me, Kiss me” o ”Green Day”.

Inoltre i musicisti hanno fatto sì un mix musicale spiazzante, ma risulta difficile etichettarli. Questo, artisticamente, è valoroso.

Parlando del video, la scelta del BNW riporta l’immaginario punk di un tempo. Inoltre la fotografia ben curata, con il bianco e nero ben proporzionato sia per interni, che esterni. Non cambia.

La sottoesposizione di alcune scene, soprattutto negli ambienti chiusi, crea qualcosa di claustrofobico nello spettatore, quasi ambientazione horror (come anche il bosco e il rivo).

Il titolo della canzone parla da solo: Una sorta di urlo di disperazione che spaventa!

Ah, vi abbiamo dolcemente ingannato! Eit non è una band.

È un solista che suona tutto, mixa ecc da solo e registra in analogico.

Solo il Mastering è affidato a uno studio. Eppure farebbe credere in un prodotto registrato in digitale perché la resa non ha nulla da invidiare a grandi produzioni.

Anche nel video è sempre lui che cambia personaggio ed è curatore del montaggio.

Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbXCoOTMX_iIwFsys3mrlaw

Canel Facebook: https://www.facebook.com/eit8eit