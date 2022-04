Al via con 10 piloti: Roberto Risso e Damiano Furnari tra i “top”

New Racing for Genova in forze allo slalom “Mignanego – Giovi”, in programma domenica 1 maggio: sempre vicino alle manifestazioni regionali, il sodalizio diretto da Raffaele Caliro parteciperà, infatti, alla 40^ edizione della tradizionale gara ligure con ben dieci vetture. Tra queste, spiccano il Prototipo Osella del genovese Roberto Risso e la Sport Prototipo BRC motorizzata Suzuki 1000 – uno dei cinque esemplari costruiti in tutta Italia – di Damiano Furnari, due mezzi con cui entrambi i piloti posso aspirare ad un posto nella “top ten” finale dello slalom.

Attesa anche per le due Peugeot 208 Rally4 con cui si cimenteranno Michele Zerega e Christian Morelli mentre Luca Torrisi ed Emanuele Molinari saranno entrambi in gara con le 208 R2B.

Curiosità anche per la Renault Clio Rally5 con cui sarà in gara il rallysta Gianluca Incontrera mentre Pier Luigi Molinari affiderà alla sua Renault R5 GT Turbo tutte le proprie velleità.

Da seguire anche Matteo Solis, in gara con la Renault Clio RS di Classe N3, e Moreno Furnari, il fratello di Damiano, atteso al via con la Fiat Cinquecento dotata di motore motociclistico.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.