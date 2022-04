Derby, Genoa e Samp e la salvezza rebus intricato

Samp e Genoa arriveranno al confronto con umori probabilmente diversi al prossimo derby della Lanterna.

La squadra guidata da Marco Giampaolo può infatti vantare cinque lunghezze di vantaggio su quella di Blessin, ma mentre il Doria ha messo in cascina un solo punto nelle ultime quattro uscite (il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Verona), il Grifone è reduce da una vittoria fondamentale ottenuta in extremis che ha rilanciato le proprie ambizioni (quella per 1-0 contro il Cagliari in un altro importantissimo scontro diretto).

In caso di successo, la Sampdoria non solo tornerebbe a muovere in maniera più decisa la sua classifica, ma si garantirebbe probabilmente i punti che potrebbero valere una maggiore tranquillità, mentre in caso di vittoria del Genoa la situazione nelle zone basse si farebbe ancora più incandescente.

Entrambe non possono consentirsi passi falsi e questo anche perché le due genovesi sono attese da sfide molto complicate.