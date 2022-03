New Racing for Genova dal “Castelletto Circuit” a Canelli

Alberto Biggi sfortunato in pista, Andrea Gonella punta ai “Vigneti Monferrini”

Divertente debutto stagionale, pur con qualche contrattempo, per il portacolori della New Racing for Genova Alberto Biggi. In gara al Motors Rally Show Pavia, disputato al “Castelletto Circuit”, nel pavese, a Castelletto di Branduzzo, in coppia con l’imperiese Marco Nari ed al volante della Vw Polo, il pilota genovese, pur offrendo complessivamente una buona prestazione, non è riuscito ad andare oltre la ventunesima posizione assoluta finale, risultato a cui ha abbinato la diciottesima piazza in Classe R5.

“Siamo partiti bene – osserva Alberto Biggi – con un settimo tempo nella prima prova speciale; in quella successiva, però, abbiamo raggiunto un concorrente che ci ha tenuto dietro per tre giri. Nella seconda giornata, invece, siamo stati penalizzati da un nostro errore e, a quel punto, abbiamo optato per portare a termine la gara divertendoci“.

Non si ferma l’attività della scuderia New Racing for Genova che, sabato e domenica prossimi, parteciperà a Canelli al 5° Rally Vigneti Monferrini con l’equipaggio composto da Andrea Gonella e Fabio Grimaldi. La coppia sarà al via con la stessa Skoda Fabia R5 utilizzata alla recente Ronde della Val Merula, dove ha chiuso l’impegno con un buon terzo posto assoluto finale, e con l’obbiettivo di disputare una gara da protagonista.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.