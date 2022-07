New Racing for Genova brilla al Rally della Lanterna

Biggi, Guastavino e Gangi fanno volare la scuderia ligure

Due equipaggi nella “top ten” finale della gara, il primato tra le vetture a 2 ruote motrici e tra i piloti Under 25, un successo di Gruppo, cinque di Classe e seconda posizione tra le Scuderie. E’ brillante il bilancio della partecipazione della New Racing for Genova al 38° Rally della Lanterna – 6° Rally Val d’Aveto a cui ha preso parte con venti equipaggi, sei dei quali non hanno conosciuto la gioia del traguardo finale.

Tra i primi dieci equipaggi classificati troviamo Alberto Biggi – Andrea Segir (Volkswagen Polo), settimi dopo una gara di sostanza, e Michele Guastavino – Laura Bottini (Peugeot 208), decimi e protagonisti di una prestazione di primo piano con cui, oltre a risultare i più veloci tra le vetture a 2 ruote motrici, hanno fatto loro il Gruppo RC4N e la Classe Rally4. Nella top ten hanno gravitato per tutta la gara anche Andrea Gonella – Fabio Grimaldi (Skoda Fabia), messi ko dalla rottura della leva del cambio e poi penalizzati per essere stati amichevolmente trainati da un concorrente.

Gara da incorniciare anche per Federico Gangi che, con Christian Trivellato alle note e la sua Renault Clio R3C, ha chiuso in dodicesima posizione primeggiando sia tra gli Under 25 che in Classe R3. Nella Super 1600, invece, si è registrata la convincente vittoria di Gionata Maranzana e Ismaele Barra (Renault Clio S1600). Gli altri due successi di Classe sono andati a Elio Canepa – Claudia Spagnolo (Citroën C2 VTS) e Massimo Garbarino – Roberta Steffani (MG ZR 105), primi rispettivamente nella RS 1.6 e nella N1.

Buone prestazioni per gli altri equipaggi della New Racing for Genova giunti al traguardo. Davide Melioli – Federico Capilli (Peugeot 106) hanno chiuso al terzo posto in Classe N2, il debuttante Ivan Biggio e Marta De Paoli (Renault Clio RS) sono giunti terzi nella Rally5, Luca Basso – Anna Gamenara (Renault Clio) quarti nella N3, dove Matteo Solis – Giorgio Antichi, anche loro con la Clio, hanno chiuso al sesto posto. L’affollata Classe Rally4 ha visto classificarsi le Peugeot 208 di Efrem Danna – Mirko Comino, Alex Zerega – Veronica Lertora e Luca Pierani e Francesco Perugia.

Non sono giunte al traguardo, infine, le Peugeot 208 di Luigi Guardincerri – Alessandro Parodi, dei fidanzati Nicolò Franca e Alessia Beroldo e di Luca Formentera – Walter Terribile oltre alla Clio di Carlo Gandolfo – Elisa Peirano, la Peugeot 106 di Angelo Ferrari – Pamela Mirani e la Citroën Saxo VTS di Andrea Peirano – Fabrizio Ponti.