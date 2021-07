Nervi, in due serate: The Stars of Today meet the Stars of Tomorrow

Mercoledì 14 e giovedì 15 luglio 2021, ore 21.15

Per la prima volta al Nervi Music Ballet Festival, il Carlo Felice presenta, in due serate di gala, Stars of Today meet the Stars of Tomorrow. Giovani promesse del balletto internazionale selezionate condivideranno il palco con ballerini solisti e primi ballerini dei più importanti corpi di ballo del mondo.

L’iniziativa è di particolare rilevanza per il mondo del balletto internazionale poiché è l’unico appuntamento dello Youth America Grand Prix ,YAGP 2021, collocato al di fuori degli Stati Uniti in questa delicata fase post pandemica, appositamente organizzato al Teatro Carlo Felice e al Nervi Music Ballet Festival al fine di poter permettere ai giovani ballerini delle nazioni del continente europeo e del continente asiatico di partecipare dal vivo all’attesa competizione.

Le master class di Youth America Grand Prix, in corso al Teatro Carlo Felice dall’11 al 13 luglio 2021, permettono a 80 ballerini selezionati, di età compresa tra i 9 e i 19 anni, provenienti da tutto il mondo, di beneficiare degli insegnamenti dei migliori docenti internazionali, grazie al sostegno fornito dall’associazione sotto forma di borse di studio, mentre sottostanno a un processo selettivo. Tutti gli 80 partecipanti si esibiranno nel grand défilé de ballet su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij e coreografia di Carlos dos Santos e Alexei Moskalenko che aprirà le due serate di gala, ma solo 15 di loro condivideranno il palco con i “big”.

Tra i grandi ballerini ospiti delle due serate Lucia Lacarra e Matthew Golding, tra i più grandi danzatori degli ultimi decenni, Christine Shevchenko e Thomas Forster (entrambi primi ballerini dell’American Ballet Theatre), Ana Sophia Scheller (prima ballerina del National Ballet of Ukraine) e Gabe Stone Shayer (solista dell’American Ballet Theatre), Evelina Godunova (solista dello Staatsballett Berlin) e Semyon Chudin (prima ballerina del Bolshoi Ballet), Dinu Tamazlacaru, Alejandro Virelles (entrambi primi ballerini dello Staatsballet Berlin), Maria Kochetkova (English National Ballet) e Sebastian Kloborg (solista dello Royal Danish Ballet e coreografo), che presentano al Nervi Music Ballet Festival una prima mondiale la coreografia di Sebastian Kloborg Once I Had a Love, su musica di Philip Glass e di Blondie (Crabtree remix), Shale Wagman e Giovanni Tombacco (Bayerisches Staatsballett), oltre al danzatore svizzero Giuseppe Bausilio che interpreta in prima italiana alcune coreografie dal musical Hamilton di Andy Blankelbuehler su musica di Lin-Manuel Miranda.

Tre giorni di masterclass e due serate di gala al Nervi Music Ballet Festival diventano per il Carlo Felice e per il Festival l’occasione per un grande appuntamento in cui crescono e si esibiscono le future étoile europee e mondiali. Con questa iniziativa il Teatro Carlo Felice, dopo l’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del maestro Meli, conferma la sua vocazione alla formazione e al sostegno dei giovani talenti.

Youth America Grand Prix è il più grande concorso di danza al mondo, come spiega la Direttrice artistica e Fondatrice Larissa Saveliev.

Ogni anno ricerca talenti per 6 continenti e più di 30 paesi, tra i quali da tre anni figura anche l’Italia. A conclusione della ricerca invita a New York i migliori tra i migliori, assieme ai direttori delle migliori scuole e compagnie per uno spettacolo finale, dove tutti ricevono borse di studio, e l’evento si conclude festeggiando con un grande galà presso il David H. Koch Theater al Lincoln Center.

Quest’anno, al fine di garantire la sicurezza e offrire un’esperienza più godibile, l’evento è diviso in due segmenti, uno in America per i danzatori provenienti dal Nord America, dall’America Centrale e dal Sudamerica, e un altro in Europa per i danzatori europei.

Promosso dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria e in collaborazione con il Ministero Italiano della Cultura (MIC), il Nervi Music Ballet Festival 2021 è organizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, in collaborazione con un bouquet di istituzioni culturali comprensivo delle realtà di performing arts più rappresentative sul territorio cittadino: il Teatro Nazionale di Genova, la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, il Politeama Genovese. ELI/P.

Il programma delle due serate e i dettagli sono visibili su www.carlofelice.it