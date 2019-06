‘Ndrangheta, condannata l’ex deputato Udc Mondello

L’ex deputata dell’Udc Gabriella Mondello, nel processo in cui era imputatata in merito alle infiltrazioni della ‘Ndrangheta a Lavagna, è stata condannata a un anno e 6 mesi per voto di scambio.

L’ex deputato è stata sospesa dal diritto di voto per 18 mesi.

Per lo stesso reato e per abuso d’ufficio è stato condannato, a due anni, anche l’ex sindaco della città, Giuseppe Sanguineti, che non potrà votare per 5 anni.

Condanne più pesanti per gli esponenti locali della criminalità organizzata.

In particolare Paolo Nucera è stato condananto a 16 anni e 6 mesi; 15 anni e 8 mesi a Francesco Antonio Rodà, 9 anni e 6 mesi a Francesco Nucera.

L’inchiesta nel 2016 aveva portato all’arresto dei presunti boss, mentre i politici erano stati posti ai domiciliari, mentre il Consiglio comunale di Lavagna venne sciolto.

Secondo l’accusa i politici avevano ottenuto voti in cambio di favori dagli esponenti della locale cosca calabrese. Tra gi affari fatti fare agli esponenti della malavita, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di chioschi sul lungomare.