Natale in Piazza Bresca a Sanremo

Per iniziare i festeggiamenti natalizi a Sanremo concerti live intorno alla fontana Ottocentesca.

5 dicembre 2019 – h.17.30/20.00.

Primo appuntamenti in Centro a Sanremo, per le Manifestazioni Natalizie targate Comune di Sanremo.

I commercianti di piazza Bresca realizzeranno, ad integrazione di quelli già stabiliti dall’Assessorato al Turismo, cinque eventi di musica live, da dicembre a gennaio, a partire dal 5 dicembre dalle 17.30 alle 20.00

Ad aprire i live, dalla fontana di piazza Bresca, saranno gli UM A ZERO con un repertorio di musica Brazil jazz e non solo.

“UM A ZERO” trio

L’UM A ZERO trio è composto da:

Valbilene Coutinho voce e percussioni,

Riccardo Anfosso chitarre e loop station,

Enzo Cioffi batteria e percussioni.

Organico ligure nato circa dieci anni fa, alla cantante madre lingua si sono aggiunti elementi amanti da sempre delle composizioni ed atmosfere brasiliane.

All’attivo contano spettacoli tenuti in moltissimi contesti, dal pub, alle convention in luoghi prestigiosi, dalle piccole rassegne, ad importanti festival jazz in Italia e Francia.

Il loro principale e costante raggio d’azione è la Liguria, la vicina Francia, il Basso Piemonte e gran parte del Nord Italia

Il repertorio proposto si muove prevalentemente nell’ambito della musica brasiliana interpretando, con l’organico descritto, i classici (e non solo), del song book carioca.

L’essenzialità della formazione consente una libertà espressiva che non lascia trasparire la mancanza timbrica di altri strumenti.

L’unico strumento armonico e melodico presente è una particolare chitarra elettrica, artigianale, in cui le prime due corde sono da basso, ciò permette l’esistenza delle sonorità gravi, fondamentali in questo genere musicale.

Unendo l’utilizzo di una loop station, si realizzano in tempo reale basi su cui costruire la linea del canto e delle improvvisazioni.

E’ di recente pubblicazione il loro primo Cd per l’etichetta discografica Alfa Music dal titolo

“Ja Pode Acabar” .

Tale progetto discografico, e di conseguenza la modalità di registrazione, vuole essere la riproduzione fedele dello spettacolo presentato dal vivo