Nasce Orgoglio Liguria: da lista civica a movimento strutturato

Dall’esperienza civica a sostegno del presidente della Regione Marco Bucci prende ufficialmente vita Orgoglio Liguria, un movimento che punta a radicarsi su tutto il territorio regionale. Non più solo una lista elettorale, ma una realtà politica strutturata, pronta a coinvolgere attivamente cittadini e amministratori locali che si riconoscono nei valori e nell’approccio amministrativo promosso da Bucci sia in Comune a Genova che in Regione Liguria.

Orgoglio Liguria: un progetto che cresce in tutta la Regione

Nato come lista civica, Orgoglio Liguria evolve, diventando un movimento solido e organizzato con coordinamenti provinciali in tutte le aree strategiche della Liguria: Genova, La Spezia, Imperia e Savona. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la partecipazione civica e promuovere un modello di governance basato sull’efficienza, la trasparenza e il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

In vista delle prossime elezioni amministrative di primavera, si consolida il progetto con la nascita di Orgoglio Genova, una realtà che raccoglie l’esperienza di Genova Domani, la lista civica nata nel 2022 per sostenere la rielezione di Marco Bucci come sindaco. Con due consiglieri comunali, assessori e rappresentanti nei municipi, Genova Domani sarà una risorsa fondamentale per la crescita del nuovo movimento, che ne erediterà l’impegno e le competenze, trasformandosi ufficialmente in Orgoglio Genova.

Una struttura capillare per una Liguria più vicina ai cittadini

«Il nostro progetto si basa sull’entusiasmo e l’impegno di tante persone che hanno già contribuito al successo elettorale di Orgoglio Liguria. Oggi vogliamo dare continuità a quella esperienza, creando una struttura snella ed efficace, con coordinatori e vicecoordinatori per ogni provincia e responsabili per ciascun municipio di Genova», ha dichiarato Giovanni Boitano, capogruppo e consigliere regionale, ora nominato coordinatore regionale del movimento.

Boitano sottolinea come il nuovo movimento non guardi solo al passato, ma sia aperto a idee e contributi da parte di chiunque creda nel valore dell’amministrazione civica, anche provenendo da percorsi politici differenti. «Non vogliamo essere autoreferenziali, ma costruire un progetto inclusivo, capace di dare voce ai cittadini e alle loro esigenze reali», ha aggiunto.

Orgoglio Genova: una città dinamica e proiettata al futuro

A Genova, il movimento sarà guidato da Lorenzo Pasi, capogruppo e consigliere comunale, affiancato da Federico Barbieri, che assumerà il ruolo di coordinatore cittadino. «Orgoglio Genova rappresenta un’opportunità straordinaria per costruire una città più dinamica, inclusiva e orientata al futuro, in collaborazione con la coalizione di centrodestra. Vogliamo coinvolgere sempre più cittadini, ascoltare le loro esigenze e trasformarle in azioni concrete per la nostra città», ha spiegato Pasi.

Espansione territoriale: La Spezia, Imperia e Savona in prima linea

Il movimento non si limita al capoluogo ligure. Marco Frascatore, Walter Sorriento e Paolo Rossi saranno rispettivamente i coordinatori per le province di La Spezia, Imperia e Savona. La loro missione sarà quella di rafforzare la presenza del movimento su tutto il territorio ligure, valorizzando il contributo di chi desidera partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa locale.

«Il successo di Orgoglio Liguria non si è fermato alle elezioni regionali. Dopo il voto, abbiamo registrato una crescente voglia di partecipazione: tantissime persone ci hanno contattato per offrire il loro contributo, interpretare le esigenze dei cittadini e partecipare a iniziative concrete per il territorio», hanno dichiarato i tre coordinatori provinciali.

Un movimento per una Liguria più forte e partecipativa

Con la nascita di Orgoglio Liguria, la regione si arricchisce di un movimento politico che punta a essere un ponte tra i cittadini e le istituzioni, favorendo un dialogo diretto e costruttivo per affrontare le sfide future. Il progetto non si limita al sostegno delle attuali amministrazioni, ma guarda avanti, con la volontà di costruire una Liguria più moderna, efficiente e vicina alle reali esigenze delle comunità locali.

Orgoglio Liguria si propone come un laboratorio di idee, un luogo dove esperienze diverse possono incontrarsi per dare vita a proposte innovative, capaci di migliorare la qualità della vita di tutti i liguri. Un movimento che nasce dal territorio e per il territorio, con l’orgoglio di rappresentare una regione ricca di potenzialità e di persone pronte a fare la differenza.

La struttura

Coordinamento regionale ORGOGLIO LIGURIA

Coordinatore regionale: Giovanni Boitano

Membri coordinamento: Marco Frascatore, Walter Sorriento, Paolo Rossi

Vicepresidente comitato politico: Barbara GRASSO

Coordinamento provinciale ORGOGLIO GENOVA

Coordinatore comunale Genova: Federico Barbieri

Membri coordinamento provinciale: Stefania Cosso, Lorenzo PASI

Coordinamento provinciale ORGOGLIO LA SPEZIA

Marco Frascatore

Coordinamento provinciale ORGOGLIO IMPERIA

Walter Sorriento

Coordinamento provinciale ORGOGLIO SAVONA

Paolo Rossi, Marino Fenocchio

Coordinamenti Municipi Genova: Salvatore Michelizzi, Ivonne Torres, Daniele Mignemi, Giuliano Sighieri, Marco Cavo, Andrea Lemmi, Giuseppe Rappa, Francesco Vesco, Stefania Cosso.

