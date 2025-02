Genova, spacciatore arrestato vicino a una scuola dell’infanzia

Sequestrati 3 etti di cannabis

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Genova per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’operazione si è svolta nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 14.45, in via San Giovanni Battista, nei pressi di una scuola dell’infanzia.

Controlli della Polizia vicino a una scuola: scatta l’arresto

Gli agenti del Commissariato Sestri, intervenuti a seguito di un esposto presentato da alcuni cittadini, stavano effettuando un controllo del territorio per verificare la situazione nel perimetro della scuola, segnalata come area di degrado a causa di atti vandalici. Diversi episodi avevano destato preoccupazione tra i genitori: giovani che lanciavano bottiglie e mozziconi di sigaretta all’interno del giardino frequentato dai bambini, mettendo a rischio la loro sicurezza.

Durante il pattugliamento, un’agente in borghese ha notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto davanti al portone di casa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, ha cercato di eludere i controlli rientrando velocemente nell’androne del palazzo non appena ha riconosciuto l’agente.

Tentativo di fuga e aggressione agli agenti

Con il supporto di una volante del Commissariato Sestri, la Polizia ha bloccato il 48enne proprio mentre stava cercando di recuperare un involucro nascosto nella cassetta della posta, risultato poi contenere 5 grammi di hashish.

Nel tentativo di fuggire, l’uomo ha reagito con violenza, spintonando uno degli agenti e facendolo cadere rovinosamente a terra. Il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, secondo il referto medico.

Sequestrati oltre 300 grammi di cannabis e denaro contante

L’arrestato aveva addosso quasi 600 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Successivamente, la perquisizione domiciliare condotta con l’ausilio delle unità cinofile antidroga ha portato al rinvenimento di oltre 300 grammi di cannabis suddivisi in più confezioni, pronte per la distribuzione.

L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito presso il carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato, mentre proseguono le indagini per chiarire ulteriori dettagli sull’attività di spaccio nella zona.

Resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

