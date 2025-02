Conad Nord Ovest: oltre 943 mila euro raccolti per ospedali e reparti pediatrici

Un gesto d’amore che fa la differenza: grazie alla straordinaria generosità dei clienti, Conad Nord Ovest ha annunciato la raccolta di ben 943.700 euro a favore di otto ospedali e reparti pediatrici nelle comunità in cui opera. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, attiva nei punti vendita Conad nel periodo natalizio dello scorso anno.

Un sostegno concreto alla salute dei più piccoli

L’iniziativa ha coinvolto migliaia di clienti che hanno contribuito acquistando le speciali campanelle di Natale, parte di una collezione di 12 soggetti ispirati ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, realizzate in plastica riciclata (ABS). Per ogni campanella venduta, 50 centesimi sono stati destinati a finanziare progetti pediatrici, offrendo un supporto tangibile agli ospedali delle regioni in cui Conad Nord Ovest è presente.

Le parole del presidente di Conad Nord Ovest, Roberto Toni

“Un risultato straordinario, soprattutto considerando le difficoltà economiche attuali. Questo dimostra quanto sia forte il senso di solidarietà delle nostre comunità. Per Conad Nord Ovest, iniziative come questa rappresentano un modo autentico per essere vicini ai territori e promuovere la sostenibilità, sia sociale che ambientale. Sapere che il nostro impegno contribuisce a sostenere progetti pediatrici così importanti ci riempie di gratitudine e responsabilità.”

Solidarietà e sostenibilità: un impegno continuo

L’iniziativa non solo ha un forte impatto sociale, ma riflette anche l’impegno di Conad Nord Ovest per la sostenibilità ambientale, grazie all’utilizzo di materiali riciclati per la produzione delle campanelle.

Questa campagna si inserisce in un progetto solidale più ampio, che ha permesso a Conad Nord Ovest di donare oltre 6 milioni di euro nel corso degli anni a sostegno di ospedali e reparti pediatrici nelle regioni in cui opera.

Un progetto nazionale per sostenere 27 ospedali pediatrici in Italia

L’iniziativa fa parte del più ampio programma nazionale di Conad, che ha visto il coinvolgimento di 27 ospedali e reparti pediatrici in tutta Italia. Solo nell’ultima edizione, Conad ha donato 2,2 milioni di euro per supportare chi lavora ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati, offrendo loro cure adeguate e le attrezzature mediche necessarie.

Insieme possiamo fare la differenza

Il successo di questa iniziativa dimostra che, anche con piccoli gesti, è possibile raggiungere grandi risultati. Ogni campanella acquistata è diventata un simbolo di speranza, trasformando la generosità dei clienti in un concreto sostegno per la salute dei più piccoli.