Nasce a Chiavari l’ASD Youngtimers Tigullio

La Youngtimers Tigullio A.S.D. nasce con lo scopo di portare sul territorio la passione per il motociclismo, in particolare per le motociclette cosiddette “youngtimer” ovvero mezzi con pochi decenni sulle spalle.

La cultura motociclistica, la passione e la voglia di stare insieme condividendo le proprie esperienze, sono gli elementi fondamentali che caratterizzeranno l’Associazione. Tra gli eventi che verranno realizzati, troviamo la “Reunion 80/90”, raduno già famoso da alcuni anni, che vede incontrarsi tutti gli appassionati di mezzi a due ruote degli anni ruggenti del motociclismo.

Il Consiglio direttivo della neonata associazione è formato da: Paolo Capozio, Presidente, grande appassionato di motociclismo vintage, autore del libro “Il Circuito Motociclistico del Tigullio”, Vicepresidente è Federico Repetto, imprenditore e collezionista, Segretario Enrico Cuneo, meccanico specializzato ed infine Consigliere è Matteo Bacigalupo, meccanico specializzato e pilota amatore.

Sabato 1° aprile alle ore 11,00 sarà presentata l’A.S.D. presso la Sede per far consocere le attività 2023. Seguirà un piccolo buffet. La Sede dell’Associazione è sita in Via Parma 379 a C

hiavari. Il sito di riferimento è reunion8090.com mentre la email per contatti è: youngtimerstigullioasd@gmail.com. Un momento di passione ma anche di storia recente dell’industria a due ruote che ha caratterizzato un momento importante della nostra storia. Roberto Polleri (Foto di l’ASD Youngtimers Tigullio)