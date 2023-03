A Santo Stefano una palestra nel verde per tutti. Il Comune spezzino aderisce all’avviso del Ministero ‘Sport di tutti Parchi’.

A Santo Stefano una palestra nel verde, le info.

Il Comune di Santo Stefano ha deciso di aderire all’avviso pubblico ‘Sport di tutti Parchi’ indetto dal Ministero per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con ‘Sport e Salute S.p.A., struttura operativa del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

La sindaca Paola Sisti spiega:

“L’avviso pubblico prevede l’installazione di nuove aree attrezzate in cofinanziamento con i Comuni.

Il nostro Comune ha deciso di approfittare di questa opportunità per realizzare una nuova area attrezzata polivalente e aperta a tutti, così da regalare alla nostra comunità un nuovo spazio all’aria aperta, immerso nel verde, libero e attrezzato”.

La nuova area si estenderà per circa 300 mq all’interno del parco urbano Don Ravini, in Via E. Berlinguer a Santo Stefano e sarà dotata di un circuito per il corpo libero e di otto macchine polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio.

Sisti conclude:

“L’area attrezzata consente di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive.

Il parco è inoltre collocato in una zona strategica per il nostro comune, essendo inserito in un contesto altamente popolato ed estendendosi nelle vicinanze di scuola primaria e campo sportivo. Il Don Ravini è infatti già utilizzato per attività scolastiche e sportive all’aperto, collocandosi anche vicino al percorso ciclopedonale del Canale Lunesne, molto frequentato tutto l’anno”.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 35 mila euro più iva. “L’intervento sarà cofinanziato per il 50% da ‘Sport e Salute’ che si occuperà di fornitura e trasporto, installazione e personalizzazione delle attrezzature”.