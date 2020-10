Musica Rock in lutto: è morto Eddie Van Halen, aveva 65 anni

A 65 anni è morto Eddie Van Halen dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. L’annuncio viene dato su Twitter dal figlio Wolfgang.

“I cant’s believe i’m having to wirte this, but my father, Edward Lodewijk Van Halen has lost his long and arduous battle with cancer this morning.

He was the best father I could ever ask for. Every moment l’ve shared with himon and off stage was a gift.

My heart is broken and i don’t think l’ii every fully recover from this loss. I love you so much, pop” (“Non riesco a credere di dover scrivere questo – si legge sul noto social network – ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso la sua lunga e dura battaglia contro il cancro. Era il miglior padre che potessi mai chiedere. Ogni momento che ho condiviso con lui dentro e fuori dal palco è stato un dono. Il mio cuore è spezzato e non credo che si riprenda completamente da questa perdita. Ti amo così tanto, papà”)

Edward Lodewijk Van Halen era di origini olandesi ma era emigrato con la famiglia negli Usa a soli sette anni.

Da piccolo si avvicina alla musica iniziando con la batteria. A dodici anni scopre invece la sua vera passione, la chitarra. Inizialmente pratica con il fratello Alex, studiano principalmente diversi stili rock, poi il fratello passa alla batteria e assieme al bassista Michael Anthony e al cantante David Lee Roth alla fine degli anni ’70 danno vita ai Van Halen che tutti conosciamo.

La band si afferma fin subito sulla scena musicale internazionale. L’album 1984 in solo un anno diventa cinque volte disco di platino e il celebre singolo Jump ha fatto storia. Nel 1992 la band vince il Grammy Award 1992 per la miglior interpretazione hard rock con l’album For Unlawful Carnal Knowledge.

Nel gennaio 2007 i Van Halen vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Purtroppo oltre ad avere successo al successo Edward Van Halen ha avuto spesso problemi di salute.

Ha sofferto di lesioni persistenti a causa delle acrobazie sul palcoscenico mentre nel 2000 gli fu diagnosticato un i cancro alla lingua. Ha anche lottato a lungo contro l’alcolismo e l’abuso di droghe, nel 2007 finì anche in riabilitazione.

In ogni caso Edward Lodewijk Van Halen resterà sempre nella memoria dei grandi della musica.

Il brano Jump (Van Halen)