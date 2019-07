Un cane della specie Golden Retriever è morto per il caldo perché è stato dimenticato in auto sotto il sole. Il cane ha latrato per due ore, e poi è morto soffocato per il caldo.

E’ successo a Genova in corso Mentana a Carignano. Alcuni passanti hanno scoperto l’animale chiuso in macchina che latrava e stava male e hanno chiamato la Polizia.

All’arrivo degli agenti a sirene spiegate, la donna proprietaria del cane ha sentito il trambusto sotto casa si è accorta della dimenticanza.

I poliziotti hanno provato a salvare l’animale bagnandolo e provando a farlo respirare ma ogni tentativo è stato inutile, il cane è spirato.

Dopo la denuncia della Polizia sarà il magistrato di turno decidere se denunciare la donna per abbandono di animale. La donna potrebbe essere denunciata per abbandono di animale. ABov