Mostra bipersonale di Evita Andujar e Ilaria Gasparroni

Mettiamo in mostra le nostre Delicate fragilità oggi dalle ore 17.30 alla galleria Studio Rossetti

La galleria Studio Rossetti prosegue la sua stagione espositiva con l’inaugurazione della mostra Delicate fragilità presso la sede di Via Chiabrera 33r, a Genova.

Un dialogo site-specific, fortemente voluto dalla curatrice Livia Savorelli,

tra due artiste di diversa generazione, provenienza e formazione – Evita Andújar (Écija, Spagna, 1974) e Ilaria Gasparroni (Sant’Omero, provincia di Teramo, 1989).

Bidimensionalità e tridimensionalità convivono e si integrano per rappresentare le molteplici sfaccettature di una figurazione che preleva le proprie forme dal femminile per esplicitare

tematiche universali, attingendo dal passato come dalla più stringente attualità, da letturatura e filosofia quanto dal mondo dei social network, dal bagaglio di vita personale così

come dal più intimo universo interiore.