Morto con coronavirus a 37 anni: era vaccinato con prima dose AstraZeneca

Genova, 17 novembre. Fra i tre morti con coronavirus registrati nei giorni scorsi e comunicati oggi da Regione Liguria c’è anche un 37enne, originario dell’Albania e residente alla Spezia, deceduto il 15 novembre all’ospedale della Spezia.

Secondo quanto riferito, avrebbe ricevuto una prima dose del vaccino di AstraZeneca un mese fa in Albania.

Tra pochi giorni il camionista avrebbe potuto fare il richiamo per la seconda dose del vaccino anti Covid. Padre di un bimbo, lascia la moglie in attesa. Presto sarebbe diventato di nuovo papà.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Liguria le somministrazioni del vaccino anti Covid finora sono state 6.693, portando a 951.474 le seconde dosi e a 86.977 le dosi aggiuntive (addizionali e booster).

A livello territoriale i nuovi contagi sono stati 65 nel territorio dell’Asl1 Imperiese, 38 in quello dell’Asl 2 Savonese, 75 in quello dell’Asl 3 Genovese, 33 in quello dell’Asl 4 Chiavarese, 59 in quello dell’Asl 5 Spezzino. Un nuovo contagiato non risulta residente in Liguria.