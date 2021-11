Covid, in Liguria 126 classi in quarantena. A Genova sono 21

Sono 126 le classi in quarantena a causa del coronavirus in Liguria. Di queste, almeno 79 sono nella scuola d’infanzia, primaria e primaria di primo grado, quindi con la grande maggioranza di iscritti non vaccinabili.

Si tratta di un numero relativamente contenuto se si pensa che solo a Genova complessivamente ci sono 4213 classi.

Nel territorio dell’Asl3 Genovese sono 21, in quello dell’Asl 4 Chiavarese 27, dell’Asl 5 Spezzino 15, nell’Asl 1 Imperiese 41, nell’Asl 2 Savonese 22.

A Genova con 21 classi in quarantena, sono coinvolti 270 under 12 e 360 over 12.

In provincia di Genova (Asl4), con eccezione dell’area metropolitana, sono 27 le classi in quarantena con 2 insegnanti e 2 alunni positivi. Una classe è alla scuola dell’infanzia, 10 nella scuola primaria, 8 nella secondaria di primo grado e 8 alle superiori.

In provincia di Imperia sono 41, con 27 che sono andate in quarantena negli ultimi giorni. Qui sono positivi 88 alunni e 8 operatori. Sette classi sono nella scuola dell’infanzia, 16 sono le classi in “Dad” nelle scuole primarie, 11 nelle secondarie di primo grado, 7 nelle superiori. Altre 19 classi, sono nella cosiddetta fase di “testing” e per alcune di queste potrebbe scattare la chiusura nei prossimi giorni a seguito dei risultati dei tamponi.

Nella provincia della Spezia (Asl5) sono 15 attualmente le classi in quarantena con 16 alunni positivi e tre del perosnale scolastico. Sette classi sono alla scuola d’infanzia, 3 alla primaria, 3 alla secondaria di primo grado e 2 alle superiori. Ci sono 24 classi in ‘testing’.

Nella provincia di Savona sono 22 le classi in quarantena. Gli alunni positivi sono 18 e le positività tra il personale scolastico sono 5. Due classi sono alla scuola d’infanzia, 8 alla primaria, 3 alla secondaria di primo grado e 9 alle superiori.