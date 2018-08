Moody’s taglia il rating di Carige riguardo le frizioni in Cda

La società di rating Moody’s ha abbassato la valutazione del merito di base (Bca) di Carige a Caa2 da Caa1, il suo rating a lungo termine a Caa3 da Caa2, e quello sul deposito a lungo termine da Caa1 da B3.

La società ha anche messo tutti i rating in revisione per ulteriori downgrade. I rating sono stati declassati alle luce delle tensioni in cda sulla governance, in visione di un “ostacolo all’efficace ristrutturazione della banca” e per il maggiore rischio di essere posta in risoluzione a seguito del rifiuto della Bce al piano di conservazione del capitale.