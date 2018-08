Questo pomeriggio, intorno alle 14, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Albisola presso una fabbrica di materiale ottico, per l’incendio di un macchinario per la colazione delle lenti.

La macchina era già stata spenta da un dipendente, ma i locali erano invasi dal fumo.

I pompieri hanno portato fuori il macchinario e spento la parte interna che ancora bruciava.

Inoltre con il moto ventilatore hanno liberato i locali fumo.

Non si segnalano feriti.